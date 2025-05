Le strade con il Napoli si separano dopo la finale | la verità sul riscatto

Dopo la finale, le strade del Napoli si separano dal giocatore protagonista, sollevando molte domande sul suo futuro e sul riscatto. Ecco la verità dietro questa decisione e gli aggiornamenti sulla strategia di mercato degli azzurri in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare la squadra per affrontare un intenso calendario.

Il giocatore, al termine della finale giocata, è pronto a separarsi definitivamente dal Napoli, ecco la verità sul suo riscatto Il Napoli comincia a lavora intensamente sulla squadra da regalare ad Antonio Conte – almeno si spera – per la prossima stagione. Gli azzurri infatti, saranno chiamati a compiere un gran numero di partite visto l’impegno in Champions League e Supercoppa Italiana. La rosa attuale non è sicuramente adatta e completa per svolgere al meglio quattro competizioni. La volontà di Manna, direttore sportivo, è di intervenire sin da subito sul mercato, così che si possa lavorare in tranquillità già al ritiro di Dimaro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it