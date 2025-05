Le stelle illuminano i ’Notturni nel bosco’

Scopri l’incanto di ‘Notturni nel bosco’ a Sogliano, un’esibizione teatrale unica che fonde arte e natura sotto il cielo stellato. Questa suggestiva appendice estiva della rassegna ‘Prova d’attore’ trasforma luoghi insoliti in palcoscenici magici,regalando un’esperienza immersiva tra teatro e paesaggio.

A Sogliano il teatro si mescola al paesaggio naturale nella nuova edizione di ‘ Notturni nel bosco ’. Appendice estiva della fortunata rassegna invernale ‘Prova d’attore’, Notturni nel bosco porta la narrazione teatrale in luoghi impensabili in cui la recitazione si immerge nell’ambiente circostante. Il cartellone, organizzato da Sillaba, prevede quattro appuntamenti con artisti d’eccezione come Roberto Saviano, Stefano Bollani, Guido Catalano e Isabella Ragonese con Rodrigo D’Erasmo. Quest’ottava edizione attraverserà il paesaggio naturale lungo il sistema dei sentieri dell’alto Rubicone, farà tappa alla sorgente dell’Urgon a Bagnolo, al prato Venturi nel Parco fluviale Ponte romanico di Montetiffi, e alla radura di Ponte rosso a Pietra dell’uso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le stelle illuminano i ’Notturni nel bosco’

