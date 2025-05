Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 29 maggio

Scopri le previsioni de "Le Stelle di Branko" per giovedì 29 maggio 2025, l'astrologo più amato in Italia che guida i segni con le sue previsioni affidabili e coinvolgenti. Leggi l'Oroscopo dettagliato per ogni segno zodiacale e preparati a vivere al meglio questa giornata.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 29 maggio 2025. Ariete Siete in un periodo di eccezionale intensità creativa e produttiva, volete risolvere tutto con la vostra testa, famosa nello zodiaco, ma è proprio la testa che oggi scoppia. Brusco passaggio della Luna dal Gemelli in Cancro, la famiglia deve avere la precedenza su tutto. In amore non pensate a ieri, sorvolate sull'oggi, puntate molto sul domani, dunque, sul futuro. Luna disturba lo stomaco, reni. Momentanea assenza dal lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 29 maggio

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 15 maggio - Scopri le previsioni di "Le Stelle di Branko" per giovedì 15 maggio 2025. L'astrologo più amato dagli italiani svela i segreti del cielo per ogni segno zodiacale.

