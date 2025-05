Le Regioni e i presidenti social | Lombardia in testa De Luca e Zaia in vetta

La Lombardia si conferma leader tra le regioni italiane più efficaci nel dialogo coi cittadini attraverso i social media, con De Luca e Zaia protagonisti di questa classifica. Un risultato che riflette l'importanza di strategie comunicative innovative per coinvolgere efficacemente la comunità.

Roma, 29 maggio 2025 – C’è la Lombardia in testa alla classifica delle Regioni più capaci di parlare con i propri cittadini attraverso i social media. È una posizione consolidata, che si ripete per il quarto anno consecutivo nella serie di report che DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, dedica all’efficacia della comunicazione istituzionale. Al secondo e terzo posto troviamo Liguria e Campania, entrambe con la stessa traiettoria di crescita: guadagnano una posizione rispetto al 2023 e confermano il posizionamento del 2024. La classifica delle Regioni social. La classifica, che in coda vede invece Molise, Trentino-Alto Adige e Calabria, è ricavata ogni anno sulla base del DeRev Score, un punteggio ottenuto da un algoritmo proprietario che tiene in considerazione i principali parametri dell’efficacia della comunicazione social, come presenza e qualità del presidio sulle piattaforme (sono state prese in esame Facebook, Instagram, TikTok e X ), ampiezza della community in valore assoluto e in relazione alla popolazione regionale, numero di contenuti e frequenza di pubblicazione, coinvolgimento dei follower ed engagement. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le Regioni e i presidenti social: Lombardia in testa, De Luca e Zaia in vetta

