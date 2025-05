Le previsioni meteo di oggi 29 maggio ad Avellino

Le previsioni meteo di oggi 29 maggio ad Avellino segnalano un aumento delle nuvole con deboli piogge nel pomeriggio, ma con schiarite in serata. Temperature tra i 17°C e i 23°C, con 2mm di pioggia previsti e uno zero termico a 2964 metri: scopri cosa aspettarti dalla giornata!

A Avellino oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2964m. I venti saranno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 29 maggio ad Avellino

