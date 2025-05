Le opposizioni contro il governo | Su Gaza parole imbarazzanti

Le opposizioni mettono in discussione il comportamento del governo di fronte alla crisi a Gaza, sollevando parole imbarazzanti e tensioni bipartisan. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiesto un minuto di silenzio in Parlamento, ma le polemiche continuano a scuotere il dibattito politico italiano.

Ha chiesto un minuto di silenzio il ministro degli Esteri e vicepremier di Forza Italia, Antonio Tajani, prima dell’informativa sulla situazione a Gaza. Lo ha chiesto per le vittime palestinesi e israeliane del conflitto, tanto alla Camera quanto al Senato. Ma non è bastato questo momento di raccoglimento alle opposizioni perchĂ© si convincessero che l’Italia è pronta a condannare la strage in corso a Gaza e il governo criminale di Netanyahu. Come del resto sarebbe possibile nel momento in cui il governo italiano continua a difendere gli accordi con Tel Aviv. Non solo quello dell’Ue con Israele ma persino il memorandum of Understanding tra il governo e Israele sulla difesa e cooperazione militare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it