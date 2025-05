Le motivazioni della multa da 500 milioni ad Apple per le violazioni del DMA

L’Unione Europea ha inflitto a Apple una multa di 500 milioni di euro per violazioni del Digital Markets Act, evidenziando come l’azienda abbia ignorato le norme comunitarie sui mercati digitali. Scopriamo insieme le motivazioni di questa sanzione e le implicazioni per Big Tech.

L'Unione Europea ha reso pubbliche le motivazioni che hanno portato alla multa comminata ad Apple per le violazioni del Digital Markets Act: Apple non poteva ignorare che i suoi termini non rispettassero il regolamento. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Le motivazioni della multa da 500 milioni ad Apple per le violazioni del DMA

