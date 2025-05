Le mille vite di Ghemon | “Faccio stand-up ma non ho smesso di fare il cantante alcune cose mi stavano stancando”

Scopri "Nessuno è una cosa sola", l'ultimo libro di Ghemon, in cui il cantante e artista racconta come abbia ampliato la sua creatività nel mondo della stand-up comedy e abbia affrontato nuove sfide personali, come la maratona agonistica. Un viaggio tra passioni, evoluzione e riscoperta di sé. Continua a leggere per immergerti nelle sue mille vite.

Nessuno è una cosa sola è l'ultimo libro di Ghemon, un diario in cui il cantante descrive come negli ultimi anni abbia allargato la propria arte alla stand up comedy (e la propria vita alla maratona agonistica). 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Le mille vite di Ghemon: “Faccio stand-up ma non ho smesso di fare il cantante, alcune cose mi stavano stancando”

