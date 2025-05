Le Marche da Ascoli Piceno all’Adriatico tra arte sapori e cultura di terra e di mare

Scopri il fascino delle Marche da Ascoli Piceno all’Adriatico, un territorio ricco di arte, sapori autentici e cultura di terra e mare. Dalle dolci colline del Piceno alle rive di Fermo, un viaggio tra paesaggi storici, tradizioni contadine e suggestivi borghi costieri ti immergerà in un patrimonio unico e affascinante.

Il paesaggio plasmato dalla storia e dalla cultura contadina dell’Ascolano si trasforma lungo le colline del Piceno e arriva all’Adriatico, su cui si affaccia Fermo con le sue antiche cisterne romane e i suggestivi borghi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Le Marche da Ascoli Piceno all’Adriatico tra arte, sapori e cultura di terra e di mare

