Le liti il deficit le aziende in crisi | perché Elon Musk molla Donald Trump

Analizziamo come le recenti criticità tra aziende in crisi e il deficit nazionale influenzino il panorama economico, con un focus particolare sulle recenti fire tra Elon Musk e Donald Trump. Scopri le ragioni di questa rottura e le implicazioni per il futuro delle imprese e della politica americana.

«Con il finire del mio periodo come funzionario speciale del governo, vorrei ringraziare il presidente Trump per l’opportunità di ridurre gli sprechi. La missione del Doge si rafforzerà nel tempo, diventando uno stile di vita per tutto il governo». Non poteva che scegliere il suo social network X Elon Musk per ufficializzare l’addio che era nell’aria da giorni. Ma in un’intervista alla Cbs è stato molto più chiaro: «Sono rimasto deluso dalla legge di bilancia, che francamente finirà per aumentare il deficit». Si conclude così la collaborazione tra il tycoon e il “ First Buddy “, come lo chiamava prima del voto Trump. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Le liti, il deficit, le aziende in crisi: perché Elon Musk molla Donald Trump

