Le lezioni all’Educandato Nel segno di storia e legalità

Scopri le emozionanti lezioni all’Educandato della Santissima Annunziata, un percorso tra storia e legalità che arricchisce le giovani menti. Due incontri di studio, con esperti come il professor Franco Cardini, hanno approfondito temi fondamentali per formare cittadini consapevoli e responsabili.

Una mattinata all’insegna della storia e della legalità quella di ieri all’Educandato della Santissima Annunziata. Nella Sala rosa intitolata a Francesca Morvillo Falcone della Villa del Poggio Imperiale si sono svolti due incontri di studio. Il primo, ‘Storia, essenza di vita’, ha visto in cattedra il professor Franco Cardini. Al secondo, ‘ Educazione alla legalità ’, un tema caro all’istituto, ha partecipato un dirigente della presidenza del consiglio dei ministri appartenente al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), l’organo di cui si avvalgono il presidente del consiglio e l’autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le lezioni all’Educandato. Nel segno di storia e legalità

