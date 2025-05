Le lacrime dell’ambasciatore palestinese all’Onu | Ciò che sta accadendo a Gaza è insopportabile – Video

Le lacrime dell’ambasciatore palestinese all’ONU riveleranno l’umanissima sofferenza di Gaza, dove la popolazione, e in particolare i bambini, si trova a fronteggiare una crisi insostenibile di fame e violenza. Questo video testimonia il dolore e l’indignazione di un popolo da 14 milioni di persone che chiede soluzioni per mettere fine a questa tragedia inascoltata.

“Migliaia di bambini sono già morti, e migliaia di bambini stanno morendo di fame. Tutto ciò è insopportabile. Come possiamo sopportare questa atrocità? Fuoco e fame stanno divorando i nostri figli. Ecco perché siamo indignati come palestinesi di tutto il mondo, noi che siamo 14 milioni. Amiamo i nostri figli e il nostro popolo e non vogliamo che soffrano ciò che stanno soffrendo loro “. Lo ha detto l’ambasciatore palestinese, Riyad Mansour, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sbattendo i pugni e scoppiando a piangere. “È stata usata la fame come arma di guerra, ora Israele fa la stessa cosa con gli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le lacrime dell’ambasciatore palestinese all’Onu: “Ciò che sta accadendo a Gaza è insopportabile” – Video

