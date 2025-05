Le formule magiche funzionano solo se pronunciate ad alta voce? La mostra in piazza de Gasperi

Vieni a scoprire come le formule magiche prendono vita solo se pronunciate ad alta voce in Piazza De Gasperi, durante l'evento conclusivo del percorso di residenza delle artiste e degli artisti di MAC – Studi d’artista 2024/25. Venerdì 30 maggio, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova presenta "Le formule magiche funzionano solo se pronunciate ad alta voce?", un’occasione unica per vivere arte, creatività e emozioni nel cuore della città.

Venerdì 30 maggio, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova presenta “Le formule magiche funzionano solo se pronunciate ad alta voce?”, l’evento che conclude il percorso di residenza delle artiste e degli artisti dell’edizione 202425 di MAC – Studi d’artista. L’appuntamento è a cura di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Le formule magiche funzionano solo se pronunciate ad alta voce? La mostra in piazza de Gasperi

Cerca Video su questo argomento: Formule Magiche Funzionano Pronunciate Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Le formule magiche funzionano solo se pronunciate ad alta voce? La mostra in piazza de Gasperi - Venerdì 30 maggio, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova presenta “Le formule magiche funzionano solo se pronunciate ad alta voce?”, l’evento che conclude il percorso di residenza delle arti ... 🔗Come scrive padovaoggi.it