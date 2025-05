Le due manifestazioni per Gaza

Due manifestazioni si sono svolte in solidarietà con Gaza, evidenziando il forte sostegno della società civile alla causa palestinese. Dopo la vittoria di Genova, che ha rafforzato l’opposizione di centrosinistra, emergono comunque profonde divisioni sulla politica estera, in particolare riguardo alla situazione nel territorio di Gaza.

La vittoria di Genova, città governata dal destra-centro fino alle elezioni anticipate del fine settimana, ha ridato fiato all’opposizione di centrosinistra. Ma le spaccature sulla politica estera - su Gaza - non mancano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le due manifestazioni per Gaza

Gaza, manifestazioni pro Palestina a Londra in ricordo della Nakba - Sabato a Londra, una folla compatta si è riunita per commemorare la Nakba, il 77esimo anniversario dell’espulsione di massa dei palestinesi. 🔗continua a leggere

