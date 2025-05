le dimissioni di palladino cori incomprensioni e l idea di essere tollerato i motivi dell addio

Le dimissioni di Raffaele Palladino dal suo ruolo alla Fiorentina sono il risultato di incomprensioni, cori ostili e la percezione di essere tollerato più che apprezzato, nonostante il legame con la tifoseria e la società. In un clima di tensione e malintesi, l’allenatore ha deciso di lasciare, segnando un addio difficile e carico di emozioni.

Firenze, 29 maggio 2025 – Un feeling mai veramente sbocciato con la tifoseria o parte di essa. Certamente non con Commisso che solo lunedì pomeriggio considerava Raffaele Palladino come un figlio. Eppure la sensazione di essere tollerato e non apprezzato pare essere stata il tarlo che si è fatto largo nell'inconscio. E' piano piano montata fino all'epilogo della contestazione contro il Bologna; ma è stato il confronto finale con i tifosi dopo la vittoria a Udine che lo ha spiazzato, fino a demotivarlo. Queste le motivazioni principali che sarebbero alla base delle dimissioni che l'allenatore avrebbe fatto arrivare verbalmente alla società.