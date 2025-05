Le condizioni spregiudicate di Trump per la fusione tra Us Steel e Nippon Steel

Le politiche di Trump in materia di fusioni e acquisizioni sono diventate sempre più aggressive, come nel caso della controversa fusione tra US Steel e Nippon Steel. Oltre ai dazi, il governo americano si impegna a intervenire attivamente per proteggere gli interessi nazionali in operazioni strategiche, influenzando significativamente il panorama industriale globale.

Non solo dazi. Il governo di Donald Trump è sempre più deciso a intervenire in operazioni economiche strategiche come il progetto di aggregazione nel.

