le buone pratiche zero spreco d acqua nel ciclo del tessile il distretto si attrezza

Scopri come il Distretto Tessile di Prato si impegna per ridurre lo spreco d'acqua nel ciclo produttivo, promuovendo pratiche sostenibili e innovative. Durante la due giorni al Museo del Tessuto, aziende e istituzioni si confrontano su sfide normative e ambientali, condividendo progetti per un futuro più responsabile.

"Prato textile district", la due giorni di confronto pubblico organizzata dal Comune con il Tavolo del distretto al Museo del Tessuto per affrontare le sfide normative europee, di sostenibilità e di filiera che attendono il settore, è stata l’occasione per entrare in contatto con buone pratiche e progetti che intendono mitigare l’impatto della produzione tessile sul territorio. E a proposito Prato ha sviluppato una sensibilità al riguardo tanto da essere apripista, per esempio, nella gestione delle acque, grazie a Gida, il primo impianto italiano di recupero acque reflue urbane e industriali. Oggi intanto si parla di uno strumento in più per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti tessili: il Textile hub dovrebbe essere in arrivo per giugno 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it