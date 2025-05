Le botte poi la violenza vittima una donna In carcere trentanovenne

Un uomo di 39 anni, coinvolto in un caso di violenza e aggressione sessuale in provincia di Legnano, si trova ora in carcere. La vicenda, che ha coinvolto una donna cinquantenne vittima di abusi e percosse, evidenzia i rischi e le conseguenze della violenza di genere.

Violenza sessuale: dovrà rispondere anche di questa accusa il trentanovenne che nelle scorse settimane, in un comune del Legnanese, ha picchiato selvaggiamente e poi abusato di una donna cinquantenne con la quale intratteneva da tempo una relazione contrastata, più volte arrivata oltre i limiti tollerabili. Tutto aveva avuto inizio dopo una segnalazione alla quale avevano risposto qualche settimana fa le forze dell'ordine: i due, al culmine di un tira e molla insano, si erano rivisti e di fronte al "no" della donna l'uomo non si era fermato, picchiandola e poi usando violenza sessuale. La donna, però, aveva voluto risolvere a modo suo la vicenda e aveva dunque preferito recarsi al Pronto soccorso per farsi medicare senza sporgere denuncia.

