Le attività di via Strozzi | Cantiere infinito Affari a picco | -30% E problema sicurezza

Violenza, degrado, spaccio di droga e un drastico calo degli affari, dovuto ai lavori che da ormai un anno e mezzo stanno interessando la strada. Da via Filippo Strozzi sale forte il grido d’allarme di residenti e commercianti, frustrati da una situazione estremamente difficile. Ma andiamo con ordine: a gennaio 2024 sono cominciate le operazioni di rinnovo della rete idrica nella strada in questione. Operazioni portate avanti da Publiacqua e finanziate con fondi Pnrr. In questo momento i lavori stanno riguardando il tratto compreso tra via Montalesevia Delfini e via Parrini, quello compreso tra via Parrini e via Renzo Grassi, e l’intersezione con via Renzo Gori. 🔗 Leggi su Lanazione.it