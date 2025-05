Le altre di C la scure del Tfn si abbatte sul Trapani | penalizzazione da scontare il prossimo anno

Il Trapani riceve una pesante penalizzazione di 8 punti dal Tribunale Federale Nazionale, una sanzione che influenzerà il prossimo campionato di Serie C. La decisione riguarda crediti di imposta acquistati dal club, mettendo a rischio la compilazione del roster e la posizione in classifica. Scopri i dettagli su questa importante controversia che potrebbe cambiare le sorti del futuro sportivo del Trapani.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ una vera e propria stangata quella che ha il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al Trapani (girone C, serie C) ai quali sono stati dati ben 8 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo torneo. I fatti, come noto, riguardano i crediti di imposta che il sodalizio del presidente Antonini ha acquistata da una società milanese che poi si sono rivelati inesistenti. Scontato il ricorso del sodalizio siciliano con il massimo dirigente che ha già annunciato battaglia. Questa la sentenza: “ Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: per il sig. 🔗 Leggi su Anteprima24.it