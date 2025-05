Le alghe nocive nel lago accertamenti di Arpat | Necessaria la ripulitura

ARPA ha richiesto al Comune di Pistoia di intervenire con una ripulitura delle alghe nocive presenti nel lago, per prevenire rischi per la salute e l’ambiente. Un’azione necessaria per contenere l’aumento di questo fenomeno e garantire il rispetto della qualità dell’acqua.

Pistoia, 29 maggio 2025 – Alghe potenzialmente nocive Arpat ha chiesto al Comune di provvedere alla ripulitura di quanto ancora presente nel lago, per evitare problematiche dovute all’incremento del fenomeno. Il 21 maggio scorso la sala operativa della Protezione civile ha attivato Arpat per una colorazione blu-turchese delle acque del lago presente al Villone Puccini a Pistoia. Personale del dipartimento ha quindi effettuato un sopralluogo dove già il giorno prima era stato attivato da parte del Comune l’ossigenatore presente in una parte del lago. “Al momento del sopralluogo – spiega una nota – era evidente, sulla superficie, una patina colorata blu-turchese, soprattutto lungo le sponde e nelle aree con acqua più stagnante, sia per mancanza di corrente e movimento sia la presenza di sbarramenti, tipo staccionate in legno, che favoriscono l’accumulo e ne aumentano la densità visiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le alghe nocive nel lago, accertamenti di Arpat: “Necessaria la ripulitura”

