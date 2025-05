lazza l album locura in arrivo nella versione jam e opera

Lazza sta per pubblicare una nuova doppia versione del suo album "Locura", intitolata "Locura Jam + Opera", offrendo ai fan un'esperienza musicale ancora più ricca e coinvolgente. Questa novità, annunciata sui social dall'artista multiplatino, rappresenta il completamento del progetto "Locura", fin dal suo concepimento.

Lazza annuncia l’ uscita di una nuova doppia versione dell’ultimo album, Locura Jam + Opera. Il progetto Locura così come pensato e voluto fin dal giorno 0 da Lazza troverà presto pieno compimento: è attraverso i propri canali social che l’artista multiplatino del roster Me Next ha annunciato l’ uscita di una nuova doppia versione, Locura Jam + Opera (Island Records), fuori venerdì 6 giugno e disponibile da ora in pre-order, con un numero complessivo di oltre 40 musicisti chiamati a prendere parte ad uno dei viaggi musicali più ambiziosi e stimolanti dell’artista milanese. Locura Jam è il ritorno all’essenza della musica suonata, dove ogni strumento dialoga, si incastra, esplode come in una jam session lunga 7 tracce, con la band di sempre e nuovi preziosi innesti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu