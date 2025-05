Lazio come cambierebbe il mercato col ritorno di Sarri

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio potrebbe rivoluzionare il nostro calcio, portando un’onda di novità e ambizione nel mercato. La squadra biancoceleste attende con trepidazione la sua decisione, mentre lui valuta attentamente le proposte ricevute da altri club come l’Atalanta, per definire il suo futuro e i prossimi passi.

La Lazio attende una risposta da Sarri. Il tecnico ha preso tempo per decidere, ascoltando anche le proposte delle altre squadre (Atalanta in. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan, Sarri nuovo allenatore: primo rinforzo dalla Lazio - Il Milan è in procinto di affrontare una rinascita, e il nome di Maurizio Sarri emerge come potenziale nuovo allenatore. 🔗continua a leggere

