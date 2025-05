L’avvocato più in voga e in toga del momento | cosa ci fa a Benevento?

Sta suscitando curiosità la presenza in città dell'avvocato Massimo Lovati, noto alle cronache nazionali per essere il difensore di Andrea Sempio, coinvolto nella discussa vicenda giudiziaria di Garlasco. Il legale, figura di spicco del foro, è stato avvistato in più occasioni tra il centro storico e il rione Ferrovia, suscitando non pochi interrogativi tra coloro che lo hanno riconosciuto visto il suo enorme risalto mediatico delle ultime settimane dopo la riapertura delle indagini relative all'omicidio di Chiara Poggi. Cosa ci fa a Benevento l'avvocato Lovati? Visita di piacere, impegno professionale, o semplice coincidenza? Al momento non trapelano dettagli ufficiali, ma la presenza di un nome legato a un caso tanto mediatico quanto complesso come quello di Garlasco non è passata inosservata.

