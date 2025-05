L’avvocata di Sempio minacciata di morte | Ho sporto denuncia La difesa di Stasi | Su Garlasco la situazione sta sfuggendo di mano

L'avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha presentato denuncia ai carabinieri dopo aver ricevuto gravissime minacce di morte via email. La situazione, che si sta complicando sempre di più, evidenzia l'intensificarsi degli intimidazioni provenienti da soggetti convinti della colpevolezza di Sempio.

L’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha sporto denuncia presso i carabinieri dopo aver ricevuto gravi minacce di morte via email. Le intimidazioni proverrebbero – scrive Agi – da un soggetto che si dichiara convinto della colpevolezza di Sempio – oggi l’unico indagato dalla procura di Pavia – e che ha esplicitamente annunciato l’intenzione di uccidere sia lui che la sua avvocata. Dallo stesso mittente, sempre secondo l’agenzia di stampa, sarebbero arrivate altre due email contenenti una fotografia inquietante: un fucile a pompa affiancato da oggetti potenzialmente usati per atti di violenza, come martelli e pinze. 🔗 Leggi su Open.online