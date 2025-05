Lavoro Pirulli Cisl | Contrattazione e partecipazione per affrontare cambiamento

La contrattazione e la partecipazione sono strumenti chiave per affrontare i cambiamenti nel mondo del lavoro, come evidenziato da Pirulli della CISL. Una collaborazione efficace tra parti sociali, datoriali e governo è fondamentale per rispondere alle sfide attuali e costruire un futuro più stabile e sostenibile.

(Adnkronos) – "La contrattazione è lo strumento nevralgico per capire e affrontare i cambiamenti. E un altro strumento è la partecipazione, con la legge approvata in Parlamento che è utile per rispondere allo scenario attuale. A nostro parere, serve una grande alleanza tra parti datoriali, parti sociali e l'impegno del governo per mettere sul piatto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Pirulli Cisl Contrattazione Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Intelligenza artificiale. Pirulli: “L’approccio non deve essere solo regolativo, è necessario prevedere un rapporto con il mondo del lavoro per evitare il rischio di profilazione dei lavoratori”; Lavoro, algoritmi e contrattazione: il 21° Congresso della Cisl Nazionale apre il dibattito sull’impatto dell’intelligenza artificiale tra rischi e opportunitĂ ; Rapporto Istat, per Cgil e Uil conferma le criticitĂ del paese. La Cisl sottolinea il dato positivo sull’occupazione ma preoccupa la bassa produttivitĂ ; Lavoro. Pirulli: “Il rapporto ISTAT conferma il dato positivo: nel 2024 l’occupazione è cresciuta con oltre 350.000 nuovi occupati, trainata soprattutto dal lavoro stabile. Ma la produttivitĂ del lavoro continua a calare”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lavoro, Pirulli (Cisl): "Contrattazione e partecipazione per affrontare cambiamento" - (Adnkronos) - "La contrattazione è lo strumento nevralgico per capire e affrontare i cambiamenti. E un altro strumento è la partecipazione, con la legge approvata in Parlamento che è utile per rispond ... 🔗Secondo msn.com

Rinnovato il contratto nazionale di lavoro dell’edilizia - Siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’edilizia. 🔗Segnala ferrutensil.com

Lavoro, partecipazione e contrattazione: il 22 e 23 maggio il XIV Congresso regionale della Cisl Puglia - I lavori congressuali saranno aperti giovedì 22 maggio alle ore 9:00 con la relazione introduttiva di Antonio Castellucci, attuale Segretario generale della Cisl Puglia, a cui seguiranno gli ... 🔗Secondo giornaledipuglia.com