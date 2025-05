Lavoro Olivier Fincantieri | Con Asse Co per regolarità imprese nostra filiera

Scopri come Olivier Fincantieri collabora con Asse.co per garantire la regolarità contributiva ed economica delle imprese nella sua filiera, attraverso un accordo strategico con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Un passo importante per rafforzare la trasparenza e la qualità nella catena di fornitura.

(Adnkronos) – "E' dello scorso autunno la firma dell'intesa con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per promuovere nella nostra catena di fornitura della certificazione Asse.co che va ad attestare regolarità contributiva ed economica nei rapporti di lavoro subordinato nelle imprese nostre partner strategiche della filiera. Siamo partiti con 40 aziende e stiamo continuando . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Olivier Fincantieri Asse Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Lavoro, Olivier (Fincantieri): "Con Asse.Co per regolarità imprese nostra filiera" - (Adnkronos) - "E' dello scorso autunno la firma dell'intesa con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per promuovere nella nostra catena di fornitura della certificazione Asse.co che va ad ... 🔗Riporta msn.com

Fincantieri e i consulenti del lavoro siglano un protocollo di intesa per la certificazione ASSE.CO - Fincantieri ... dell’Ordine dei consulenti del lavoro, hanno firmato un importante protocollo di intesa per l’applicazione della certificazione ASSE.CO., con l’obiettivo di promuovere ... 🔗Secondo lettera43.it

Intesa Fincantieri-Consulenti del Lavoro per certificazione ASSE.CO. nella filiera navalmeccanica - (FERPRESS) – Roma, 22 OTT – Fincantieri ... Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, hanno firmato un importante Protocollo di Intesa per l’applicazione della certificazione ASSE.CO., con ... 🔗ferpress.it scrive