Lavoro le aziende iniziano ad assumere intelligenze artificiali al posto degli esseri umani

Le aziende stanno sempre più integrando intelligenze artificiali, sostituendo i lavoratori umani e riducendo le assunzioni di neolaureati. Questa tendenza, tipica delle strategie "AI first", sta portando a licenziamenti di vasta scala e sollevando preoccupazioni crescenti sulla possibile diffusione della disoccupazione causata dalle macchine.

Meno neolaureati assunti e centinaia di dipendenti licenziati da aziende "AI first": i peggiori timori sulla disoccupazione causata dalle macchine cominciano a diventare realtà.

Contributi azzerati per le aziende che assumono giovani under 35 e donne svantaggiate, ma resta da capire se le misure avranno un impatto concreto sulla qualità del lavoro offerto - Negli ultimi anni, il lavoro e l'occupazione sono diventati temi centrali nel dibattito pubblico, specialmente per le difficoltà di giovani under 35 e donne svantaggiate nel trovare impieghi stabili. 🔗continua a leggere

