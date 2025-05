Lavoro De Luca Consulenti | Sempre più attenzione a sicurezza soddisfatti per mobilità

Lavoro De Luca Consulenti si impegna a garantire soluzioni sempre più sicure e affidabili per i propri clienti, rispondendo alle crescenti esigenze di tutela sul lavoro. La crescente mobilità nel mercato italiano testimonia una maggiore consapevolezza e soddisfazione tra i lavoratori e le aziende, in un contesto di attenzioni alle criticità e al benessere professionale.

"C'è una sempre maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro, poi il tema della perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni, ma in generale emerge una maggiore consapevolezza di quelle che sono le criticità. Allo stesso tempo, c'è di soddisfazione per la crescente mobilità nel mercato del lavoro in Italia.