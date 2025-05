LavoriAMO per cambiaMENTI a Perugia un ciclo di eventi contro la violenza e per un cambiamento sociale condiviso

Unisciti a noi a Perugia nel ciclo di eventi "LavoriAMO per cambiaMENTI", un'iniziativa che promuove il cambiamento sociale e lotta contro la violenza. Promosso da un insieme di associazioni locali, il progetto trasforma parole in azioni concrete per una comunit√† pi√Ļ sicura e inclusiva.

Prende il via il progetto‚ÄúLavoriAMO per cambiaMENTI‚ÄĚ, promosso da un gruppo di associazioni e realta? locali tra cui Libertas Margot, Panathlon Club Perugia, Associazione AGA, Penelope, Siulp, Amatori Nuoto e il Gruppo Fuso Srl. Un progetto che mira a trasformare parole e intenti in azioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ¬© Perugiatoday.it - ‚ÄúLavoriAMO per cambiaMENTI‚ÄĚ, a Perugia un ciclo di eventi contro la violenza e per un cambiamento sociale condiviso

