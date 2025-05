Lavori sulle ferrovie della Lombardia | tutti i treni che subiranno modifiche o interruzioni quest' estate

Quest’estate, i lavori sulle ferrovie della Lombardia garantiranno interventi significativi per migliorare la rete ferroviaria, con lavori di manutenzione e potenziamento volti a aumentare la sicurezza e la qualità del servizio. Durante questo periodo, alcune tratte subiranno modifiche o interruzioni, per consentire interventi fondamentali per un servizio più affidabile e efficiente.

Investimenti importanti, volti a potenziare e migliorare la qualità della rete ferroviaria lombarda anche in termini di sicurezza. Sono diversi i lavori di manutenzione avviati da Rfi che interesseranno diverse tratte ferroviarie specialmente nel periodo estivo.

