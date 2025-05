Lavori sia sulla A4 che sulla A13 | il weekend comincia con delle chiusure

Durante il primo fine settimana di giugno, sia sulla A4 che sulla A13, sono previste chiusure notturne e limitazioni di svincolo per consentire lavori di manutenzione e interventi programmati. Pianifica i tuoi spostamenti in anticipo per evitare disagi sulle principali arterie autostradali.

Sia sulla A4 che sulla A13 nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 maggio prossimi, ci sarà la necessità di chiudere alcuni svincoliuscite, per consentire lavori già programmati. Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Lavori sia sulla A4 che sulla A13: il weekend comincia con delle chiusure

Tre ore di traffico impazzito. Lavori a tempo di record sulla frana in Tangenziale per consentire la riapertura - Tre ore di traffico caotico a causa della chiusura della tangenziale ovest per lavori urgenti dopo una frana. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Lavori Sia A4 A13 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4 TORINO-TRIESTE. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Lavori allo svincolo A4-Est/A13: chiusa per una notte l'entrata per Bologna - Concessioni Autostradali Venete comunica che per lavori di manutenzione ... sud dell’Autostrada A13 per chi proviene dalla carreggiata est (direzione Trieste) della A4 rimarrà chiuso dalle ... 🔗Si legge su padovaoggi.it

Lavori sulla A13, chiude lo svincolo d'immissione alla A4 - In alternativa si consiglia di immettersi sulla A4 verso Milano, uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione di Venezia. 🔗Lo riporta padovaoggi.it

A13 BOLOGNA-PADOVA: CONFERMATA LA CHIUSURA STANOTTE IMMISSIONE A4 TORINO-TRIESTE. RAMO ALLACCIAMENTO A4/A13: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE A13 - Roma, 28 aprile 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova e sul Ramo di immissione A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 28 ... 🔗Lo riporta msn.com