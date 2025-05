Lavori ponte di Bozzano | cambia il progetto importo totale di 500mila euro

Gli interventi sul ponte di Bozzano a Brindisi, con un nuovo importo totale di 500.000 euro, garantiscono la sicurezza e il ripristino della struttura. La conferma dell'affidamento a Brindisi Multiservizi rappresenta un passo importante per la riqualificazione di questa area tra i quartieri Bozzano e Commenda.

BRINDISI – La giunta comunale conferma l'affidamento alla Brindisi Multiservizi dei lavori per la messa in sicurezza del cavalcavia di via Martiri delle Fosse Ardeatine, fra i rioni Bozzano e Commenda. L'area di cantiere, in realtà, era stata già delimitata, ma i lavori sono fermi da tempo

Ponte di Bozzano, lavori della Bms fermi al palo - Il cantiere del ponte di Bozzano, fermo al palo da 176 giorni, mette in luce un affidamento contestato alla BMS. 🔗continua a leggere

