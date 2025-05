Lavori Aqp | sospensione idrica e pressione ridotta in cinque comuni del Brindisino

Acquedotto Pugliese sta eseguendo lavori di miglioramento in cinque comuni del Brindisino, causando sospensione idrica e pressione ridotta temporanea. Questi interventi mirano a potenziare il Servizio Idrico, garantendo un approvvigionamento più efficiente e affidabile per la comunità .

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio in cinque comuni del Brindisino. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere idriche. Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica

