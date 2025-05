Lavori alla rete idrica nella notte possibili cali di pressione dell' acqua

Il Gruppo Hera informa che, dalle 21 di giovedì 29 alle 7.30 di venerdì 30 maggio, a Poggio saranno eseguiti lavori notturni sulla rete idrica, con possibili cali di pressione dell'acqua. Si consiglia di pianificare eventuali utilizzi in modo da minimizzare i disagi durante questo intervallo.

Il Gruppo Hera ha comunicato che dalle 21 di giovedì 29 alle 7.30 di venerdì 30 maggio, per lavori programmati di collegamento alla nuova rete adduttrice dell'acquedotto di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, potranno verificarsi cali nella pressione dell'acqua distribuita a Poggio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavori alla rete idrica, nella notte possibili cali di pressione dell'acqua

