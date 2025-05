Lavori alla rete fognaria dalla Regione arrivano 6 milioni di euro

La Regione Campania ha annunciato un finanziamento di 6 milioni di euro per migliorare la rete fognaria di Cava de' Tirreni, sostenendo interventi fondamentali per l'ambiente e la rete urbana. Alla conferenza di ieri mattina sono stati presentati i primi interventi concreti grazie a questo importante sostegno europeo.

Sono stati presentati ieri mattina, i primi interventi a seguito del finanziamento di 6 milioni di euro dalla Regione Campania – PR Campania, FERS 20212027 – Obiettivo Policy 2 – Asse II – O.S. 2.5 - Azione 2.5.1. per il completamento della rete fognaria di Cava de' Tirreni. Alla conferenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Lavori alla rete fognaria, dalla Regione arrivano 6 milioni di euro

