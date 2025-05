Lavoratori in nero scoperti nel settore del mobile imbottito a Forlì

Nel distretto del mobile imbottito di Forlì, la Guardia di Finanza ha scoperto lavoratori in nero durante ispezioni presso aziende del settore, evidenziando i rischi e le conseguenze del ricorso al lavoro irregolare. Questa scoperta mette in luce l’importanza di rispettare le normative per tutelare i diritti dei lavoratori e garantire un mercato leale.

Forlì, 29 maggio 2025 – Il lavoro nero come soluzione pe r abbassare i costi e aumentare la redditività aziendale. La guardia di finanza del comando provinciale di Forlì-Cesena nel corso di tre attività ispettive svolte simultaneamente nei confronti di altrettante aziende terziste che operano nel distretto del mobile imbottito di Forlì, hanno scoperto lo sfruttamento della manodopera di tre lavoratori impiegati senza regolare contratto. Durante i controlli, i finanzieri del Gruppo di Forlì - intervenuti congiuntamente a funzionari dell'ispettorato del lavoro di Rimini e Forlì-Cesena - hanno identificato complessivamente quattordici persone, tutte straniere, intente a svolgere la propria attività lavorativa a favore dei poltronifici presi in esame.

