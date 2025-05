Lavoratori in nero per la raccolta delle ciliegie | controlli e sanzioni nel Barese

Scopri come i controlli dei Carabinieri nel Barese, tra Turi e altri comuni, contribuiscono a contrastare il lavoro in nero nella raccolta delle ciliegie, garantendo il rispetto delle norme di salute, sicurezza e legalità. Un'azione fondamentale per tutelare i lavoratori e prevenire lo sfruttamento nel settore agricolo.

Carabinieri in azione, a Turi, nel Barese, per un'operazione di contrasto allo sfruttamento e all'intermediazione illecita nel lavoro, e alle violazioni in materia di salute e sicurezza. I controlli, condotti dai militari della locale stazione in sinergia con il Nucleo Ispettorato del lavoro di. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Lavoratori in nero per la raccolta delle ciliegie: controlli e sanzioni nel Barese

Controlli antidroga nel Barese, sequestrati stupefacenti e ordigni esplosivi: un arresto - Il 30 aprile a Corato, nel Barese, durante un blitz antidroga, gli agenti hanno sequestrato 380 grammi di droga, una mazza da baseball e materiali esplosivi, arrestando un uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Braccianti in nero per la raccolta delle ciliegie: controlli e sanzioni nel Barese, denunciati imprenditori; Blitz nei campi di ciliegi : sei braccianti irregolari e oltre 22 mila euro di sanzioni; Turni massacranti, pagamenti in nero ed escamotage: frutta e sfruttamento, così si lavora nelle campagne romagnole; Turi: i lavoratori stagionali impiegati nella raccolta delle ciliegie ospitati in appartamenti in centro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dramma durante la raccolta delle ciliegie: il ragazzo aveva solo 30 anni - Un giovane di 30 anni perde la vita a Bessimo Superiore per una folgorazione durante la raccolta delle ciliegie. La comunità piange una grande perdita. 🔗Da bigodino.it

Turni massacranti, pagamenti in nero ed "escamotage": frutta e sfruttamento, così si lavora nelle campagne romagnole - Ore infinite sotto il sole, contratti truccati e paghe da fame: così funziona il lavoro stagionale nelle campagne del Forlivese. Mi sono candidata ad alcune offerte di lavoro per raccogliere la frutta ... 🔗Riporta forlitoday.it

La produzione delle ciliegie falcidiata da una 'pazza' primavera: "Condizioni climatiche devastanti" - La Confagricoltura Bari e Bat: "Per gli agricoltori è antieconomico perfino raccogliere. Di contro il consumo nelle grandi città italiane ed all’estero non decolla a causa dei prezzi evidentemente alt ... 🔗Segnala baritoday.it