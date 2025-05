Lavoratori in nero e carenze igienico sanitarie | sospeso un ristorante

Sospeso un ristorante a Pagani a seguito di un blitz dei carabinieri del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, che hanno rilevato gravi pratiche di lavoro in nero e carenze igienico-sanitarie. L'ispezione ha messo in luce violazioni che mettono a rischio la sicurezza e la salute dei clienti e dei dipendenti.

Blitz dei carabinieri del Nas e del personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno all’interno di un ristorante di Pagani dove, nel corso dei controlli, sarebbero emerse molteplici violazioni sia in merito al lavoro irregolare sia rispetto alle norme igienico-sanitarie. L'ispezione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Lavoratori in nero e carenze igienico sanitarie: sospeso un ristorante

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Blitz del Nas: trovati due lavoratori in nero, carenze igieniche e alimenti scaduti; Carenze igienico-sanitarie e lavoratori in nero, nei guai un esercente di Sant’Ilario; Carenze igienico-sanitarie e lavoratori in nero: scattano sanzioni per 15mila euro; Lavoro nero e carenze igienico sanitarie: esercente nei guai a Sant’Ilario d’Enza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lavoro in nero e carenze igienico sanitarie: esercente multato, sospesa l'attività in un locale a Sant'Ilario - Venerdì i carabinieri di Sant’Ilario d’Enza, con i colleghi dell’ispettorato del lavoro di Reggio Emilia e del nucleo antisofisticazione e sanità di Parma, hanno proceduto al controllo ed ispezione ig ... 🔗Segnala gazzettadiparma.it

Blitz del Nas: trovati due lavoratori in nero, carenze igieniche e alimenti scaduti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Da msn.com

Lavoro nero e carenze igienico sanitarie: esercente nei guai a Sant’Ilario d’Enza - Nella mattinata di venerdì 16 maggio, i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, unitamente ai colleghi dell’Ispettorato del lavoro di Reggio Emilia e del nucleo antisofisticazione e sanità d ... 🔗Come scrive nextstopreggio.it

Paternò, azienda dolciaria con carenze igienico-sanitarie e lavoratori in nero