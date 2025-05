Lautaro Martinez | Thuram? Fuori rapporto puro La finale di Istanbul ci ha insegnato tante cose

Lautaro Martinez condivide il suo rapporto con Marcus Thuram e riflette sull'importanza della finale di Istanbul 2023 contro il Manchester City, un evento che ha lasciato il segno nella sua carriera e nel percorso dell’Inter. A pochi giorni da Psg-Inter, il "Toro" esprime orgoglio per gli anni passati con i nerazzurri e le sfide che li hanno aiutati a crescere.

Lautaro Martinez racconta il suo rapporto con Marcus Thuram. Poi il Toro, a due giorni da Psg-Inter, ritorna sulla finale del 2023 col Manchester City. VALORE – Su TNT Sports, Lautaro Martinez orgoglioso per gli ultimi anni dell’Inter: « Per noi questi ultimi anni sono stati importantissimi al livello di obiettivi, abbiamo raggiunto due finali in tre anni, questo è un grande valore. In una competizione come la Champions League affronti squadre difficili e giochi in stadi difficili. Affronteremo al meglio la finale col Psg ». PRECEDENTE – Lautaro Martinez sulla finale del 2023: « La sconfitta col Manchester City ci ha lasciato tante cose da imparare, siamo più maturi, ma ciò ci deve dare consapevolezza e rispetto, che ci siamo guadagnati. 🔗 Leggi su Inter-news.it