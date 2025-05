Lautaro a TNT SPORT | Orgogliosi di essere qui! Per noi è una finale importantissima…

Lautaro Martinez, protagonista dell’Inter e volto di TNT Sport, condivide il suo entusiasmo e la sua concentrazione in vista della finale di Champions League contro il PSG. A due giorni dall’atteso evento, il capitano nerazzurro ci racconta il suo stato d’animo e l’orgoglio di rappresentare la squadra in questa sfida decisiva.

PSG Inter, a due giorni dalla finale parola a Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter ha raccontato il momento nerazzurro. Non sono giorni scontati quelli che sta vivendo Lautaro Martinez. Come tutti i suoi compagni, il Toro si sta preparando nel migliore dei modi per la finale di Champions League contro il PSG, pur avvertendo, forse, qualche responsabilità in più. Sabato, infatti, l’ex Racing potrebbe rientrare nel ristretto novero di giocatori in grado di vincere sia Mondiale che coppa dalle grandi orecchie e, soprattutto, potrebbe farlo da protagonista assoluto. Dovesse segnare anche in finale, Lautaro diventerebbe il secondo giocatore nella storia dell’ Inter capace di realizzare almeno un gol in tutte le fasi ad eliminazione diretta della stessa edizione di Champions League nella storia nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com