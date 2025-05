L’aula studio ha un’anima Dedicata a Clara Sereni

L'aula studio dedicata a Clara Sereni rende omaggio a una grande scrittrice e pedagogista, celebrando il suo contributo alla cultura e all'umanesimo. Con questa inaugurazione, la biblioteca umanistica si anima di un luogo che onora la memoria e l'eredità di una figura straordinaria, fonte d'inspiratione per studenti e amici della letteratura.

"La biblioteca umanistica è un mio luogo del cuore. Sono davvero contenta che si sia deciso di dedicare un’aula proprio qui a Clara Sereni, persona straordinaria che è parte dell’arcipelago dei maestri dell’anima". Lo ha detto la sindaca Vittoria Ferdinandi intervenuta alla cerimonia di intitolazione di una delle sale della struttura all’intellettuale e scrittrice Clara Sereni scomparsa nel 2018. Erano presenti, tra gli altri, Francesca Silvestri, coordinatrice del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, Simone Casini, docente di Letteratura italiana, Sabrina Boldrini, direttrice della Biblioteca e Anna Sereni, sorella di Clara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’aula studio ha un’anima. Dedicata a Clara Sereni

Perugia intitola una sala della Biblioteca Umanistica a Clara Sereni: l’omaggio della sindaca Ferdinandi - Mercoledì mattina, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha reso omaggio a Clara Sereni, intitolando una sala della Biblioteca Umanistica alla scrittrice e politica. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’aula studio ha un’anima. Dedicata a Clara Sereni; San Sisto, via libera alla prima aula studenti aperta h24; Creazione aula studio a San Sisto: approvato odg Ermenegildi Zurlo e Falistocco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Intitolata aula dell'Orientale a Mario Paciolla: “Anima meravigliosa” - È stata intitolata a Mario Paciolla, questa mattina, una delle aule ... studiava. "Per mantenere accesi i riflettori e proseguire nel percorso di richiesta di verità e giustizia" ha ripetuto ... 🔗Da napolitoday.it

Studio sull’anima che abbandona il corpo: “Vibrazione quantistica” - Il Professor Stuart Hameroff ha citato sul New York Post un recente studio, il quale mostrerebbe il momento esatto in cui l’anima abbandona il corpo dopo la morte. Per condurre la ricerca è stato ... 🔗Da ildigitale.it

Chiude l'aula studio Jappelli - L’aula studio Jappelli chiude definitivamente: lo spazio è già stato chiuso per diversi mesi, nel corso dell’ultimo anno, a causa di manutenzioni straordinarie riconducibili alla vetustà dell’immobile ... 🔗Secondo unipd.it

NEW EPISODE INCOMING ?? (ft. @nevaaada @danilisboom)