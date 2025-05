L' attrice Giulia Jelo dirigerà a Catania una nuova accademia di recitazione e cinema

Scopri come l’attrice catanese Giulia Jelo, in occasione dei suoi dieci anni come Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, inaugura a Catania una nuova accademia di recitazione e cinema, promuovendo formazione e ispirazione per le future generazioni di artisti. Un anniversario che rappresenta un importante traguardo etico e professionale, simbolo del suo impegno nel mondo dello spettacolo.

A dieci anni dal conferimento dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, l'attrice catanese Guia Jelo celebra un anniversario importante che non rappresenta solo un traguardo simbolico, ma un'autentica guida etica nel suo percorso artistico e umano. "Da dieci anni porto.