L' attentatore maldestro vuole incendiare un ristorante ma si dà fuoco ai vestiti VIDEO

Un tentativo maldestro di incendiare un ristorante a Melbourne si è concluso con un incidente insolito, quando l'attentatore si è dato fuoco ai vestiti nel tentativo di dare fuoco all'edificio. La polizia di Victoria ha diffuso il video di questo episodio avvenuto il 21 maggio 2024, evidenziando un gesto tanto rischioso quanto goffo.

AGI - La polizia di Victoria ha diffuso il filmato del momento in cui un uomo ha tentato di commettere un incendio doloso appiccando il fuoco a un ristorante a Melbourne il 21 maggio 2024. Una Mercedes Benz E240 berlina color argento è stata utilizzata per sfondare la porta dell'attività, prima che un uomo seduto sul sedile del passeggero entrasse nel locale portando una tanica rossa. L'uomo, vestito con pantaloni neri e una felpa nera con cappuccio, ha svuotato il contenuto della tanica nella zona del bar prima di appiccare l'incendio dando accidentalmente fuoco anche ai suoi vestiti. La polizia ha diffuso le immagini delle telecamere a circuito chiuso con un appello alla popolazione per rintracciare quell'uomo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'attentatore maldestro, vuole incendiare un ristorante ma si dà fuoco ai vestiti (VIDEO)

