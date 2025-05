Latiano | L’urlo degli onesti Antimafia sociale

Dal 28 al 30 maggio, Latiano ospita il convegno “L’Urlo degli Onesti… visi, volti e nomi contro le Mafie”, un importante evento dedicato all’antimafia sociale. Organizzato dalla Cooperativa Sociale “Stella Maris” e dalla Comunità Educativa Socio-Educativa “Futura”, l’iniziativa promuove percorsi condivisi di impegno civile e lotta contro le mafie.

