L’Atalanta per il dopo Gasp pensa a Stefano Pioli vincolato fino al 2027 con l’Al Nassr

Dopo l'addio di Gasperini, l'Atalanta si prepara a un nuovo capitolo con Stefano Pioli, attuale allenatore dell'Al Nassr vincolato fino al 2027. La sfida sarà riaccendere l'entusiasmo di Bergamo e rafforzare il progetto sportivo in attesa di una nuova era.

Bergamo, 29 maggio 2025 – Sempre più lontano da Bergamo, ad un passo da Roma. Quella di oggi è stata la giornata decisiva nell'epilogo dei nove anni di Gasperini all'Atalanta. Il 67enne tecnico di Grugliasco è atteso domani al centro sportivo di Zingonia, o al più tardi sabato, per un nuovo incontro con i Percassi per arrivare ad una risoluzione consensuale anticipata del contratto vigente fino al giugno 2026. Difficile si possa tornare indietro dopo le foto circolate nel pomeriggio del pranzo fiorentino tra l'allenatore e i vertici della Roma, per pianificare il suo sbarco nella sponda giallorossa della Capitale, probabilmente con un contratto triennale.

Atalanta Roma 1-1 LIVE: Inizia il secondo tempo a Bergamo - Atalanta e Roma si affrontano al Gewiss Stadium per la 36ª giornata di Serie A, con il secondo tempo che ha appena avuto inizio.

