L’Atalanta pensa già al dopo Gasperini | i nomi per la panchina nerazzurra

L'Atalanta si prepara al futuro e pensa già a chi prenderà subito il posto di Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra. Dopo nove anni di successi e rivoluzioni, la società bergamasca avvia il processo di rinnovamento, valutando attentamente i nomi più caldi per il suo nuovo allenatore.

La strada sembra tracciata: dopo 9 anni, Gian Piero Gasperini e l’Atalanta sono prossimi a dirsi addio e chiudere una relazione che ha radicalmente cambiato la storia della società nerazzurra. In questi giorni l’addio dovrebbe consumarsi in via definitiva, con la probabilità che sembra aumentare con il passare delle ore. Per l’Atalanta presto sarà tempo di guardare al futuro e scegliere il successore: al momento da Zingonia filtra massimo riserbo su quelle che saranno le scelte del domani, ma i nomi circolano già da diverse settimane intorno all’ambiente nerazzurro. E ce n’è per tutti: da potenziali soluzioni di continuità tattica a rivoluzioni nell’approccio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’Atalanta pensa già al dopo Gasperini: i nomi per la panchina nerazzurra

