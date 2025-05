L’Ast in cerca di personale Quattro medici e 11 infermieri Emergenza accordi rinnovati

L'Ast è alla ricerca di quattro medici e undici infermieri per rinforzare il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Civitanova, dopo aver rinnovato gli accordi con il personale sanitario. Con l’imminente pensionamento del primario, Dottor Filiberto di Prospero, l'azienda sanitaria si impegna a coprire tempestivamente il vuoto per garantire servizi continui e di qualità.

Entro la fine dell’anno il dottor Filiberto di Prospero, primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ ospedale di Civitanova andrà in pensione. Un vuoto che l’Ast intende coprire tempestivamente, senza soluzione di continuità, evitando che si crei un vuoto, tanto che ha già bandito un avviso pubblico per trovare la persona che dovrà sostituirlo. Nello stesso tempo il direttore, Alessandro Marini, ha firmato la determina con la quale si dà il via libera all’ assunzione di quattro dirigenti medici di psichiatria: uno specializzato, a tempo indeterminato, e quattro specializzandi a tempo determinato e orario ridotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Ast in cerca di personale. Quattro medici e 11 infermieri. Emergenza, accordi rinnovati

Cucciolo di elefante ucciso da un camion: così la mamma blocca la strada e cerca di spostare il tir – Video - Un cucciolo di elefante, tragicamente ucciso da un camion in Malesia, ha scatenato il dolore della mamma, che tenta disperatamente di spostare il veicolo. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’Ast in cerca di personale. Quattro medici e 11 infermieri. Emergenza, accordi rinnovati; Due anni di Emodinamica tra luci e ombre. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L’Ast in cerca di personale. Quattro medici e 11 infermieri. Emergenza, accordi rinnovati - Entro fine anno il primario Prospero di Ostetricia e Ginecologia a Civitanova lascia. Il direttore Marini vuole coprire subito il vuoto con un avviso pubblico già bandito. 🔗Segnala msn.com

L’Ast recluta una ventina di infermieri per coprire ferie estive e permessi vari - ASCOLI Proroga dei contratti a tempo determinato, utilizzo delle graduatorie esistenti attraverso l’invio, già avvenuto, di circa 130 lettere per reclutare una ventina di infermieri, ... 🔗Secondo msn.com

Prorogati i contratti a 35 infermieri. Assunti quattro medici - L’Ast di Macerata ha prorogato fino al 31 dicembre il contratto a tempo determinato (scaduto il 30 settembre) di 35 infermieri assunti a titolo straordinario e di un educatore professionale. 🔗Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Bruxelles, corteo operai Ast: “Europa difenda acciaio italiano”