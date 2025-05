L' assurda sentenza sul caso del Policlinico di Catania

La recentissima sentenza sul caso del Policlinico di Catania smonta definitivamente le accuse contro il professore, che erano state sollevate da sette studentesse e tirocinanti. I giudici hanno chiarito che non ci sono prova di comportamenti inappropriati, affermando che le azioni contestate non si sono mai verificati. Questa vicenda evidenzia come, a volte, l'uso dell'intelligenza e del buon senso possa fare chiarezza su accuse ingiuste.

Le diciannove accuse contro il professore di sette studentesse e tirocinanti del Policlinico sono state smantellate dai giudici di Catania: “ Non ha palpato loro il seno con le dita, solo col palmo della mano ”. Il fatto, cioè, non sussiste. Di ieri, testuale. Perché l’intelligenza ci prova, delle volte, a raggiungere perfino la magistratura, solo che quella corre sempre di più. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'assurda sentenza sul caso del Policlinico di Catania

