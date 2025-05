l asst ovest milanese è stellata terapie e cultura della donazione premiati equipe medica e dirigenti

L'ASST Ovest Milanese ha ricevuto la prestigiosa Stella dalla Fondazione Trapianti Onlus, riconoscendo il suo impegno nella promozione della cultura della donazione e le eccellenti terapie offerte. Un premio che valorizza l’eccellenza dell’équipe medica e dei dirigenti, testimonianza della brillante cura e sensibilità in questo importante campo.

Un riconoscimento per l'intensa attività svolta e per l'impegno nella promozione della cultura della donazione: è questo il significato della "Stella" assegnata dalla Fondazione Trapianti Onlus all' Asst Ovest Milanese in occasione della manifestazione tenutasi a Milano nella sede del Consiglio Regionale. A ricevere il riconoscimento il direttore generale Francesco Laurelli, il direttore sanitario Valentino Lembo, insieme al responsabile della struttura di "procurement" aziendale Luca Ferla, con Paola Fassini e la coordinatrice infermieristica Gabriella Lanzillotti, in rappresentanza di tutta l'equipe che si occupa di prelievi di organi e tessuti.